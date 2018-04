Un texte de Michel-Félix Tremblay

La présidente-directrice générale du CISSS a répondu par écrit qu'il existe déjà de nombreuses instances de gouvernance régionale, sur lesquelles des représentants de la Matapédia siègent.

Pourtant, les Matapédiens réclamaient un comité à l'échelle de la MRC, et non de tout le Bas-Saint-Laurent, grâce auquel des représentants du CISSS, des élus, mais aussi des citoyens auraient veillé à l'application des six recommandations prioritaires qui ont émergé lors du Forum sur l'avenir des soins de santé.

L'ex-directeur général du CISSS de La Matapédia, Alain Paquet, le porte-parole du Comité de citoyens vigie santé matapédien, Michel McNicoll et la préfète de la MRC de La Matapédia, Chantale Lavoie Photo : Radio-Canada

Pour le président du comité vigie santé matapédien, cela ne fait aucun doute, le CISSS a reçu « une directive d'en haut » de ne pas mettre sur pied ce comité afin d'éviter que d'autres MRC, comme la Matanie ou le Kamouraska par exemple, réclament la même chose.

Selon nous autres, la shot elle vient du ministre Barrette à Québec Michel McNicoll, président, comité vigie santé matapédien

Pourtant, jusqu'en septembre dernier, les relations étaient bonnes avec le CISSS, ajoute Michel McNicoll. La direction semblait ouverte à créer ce comité mixte.

« On était en lune de miel, ils nous ont dit "on laisse passer l'été" et qu'en septembre on allait rentrer en contact pour de prochaines réunions ».

Par contre, à ce moment précis, les portes se sont refermées, aux dires du président du comité vigie santé matapédien.

Pas d'autre instance de gouvernance

Isabelle Malo, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada/Patrick Bergeron

Dans la lettre envoyée à la MRC de la Matapédia le 19 mars dernier, la pdg du CISSS Isabelle Malo précise qu'elle « ne peut donner une réponse favorable » entre autres, en raison de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, réformée par le ministre Gaétan Barrette.

Cette lettre faisait suite à une résolution entérinée par le conseil des maires de la MRC de la Matapédia qui réclamait la création d'un « espace de discussions pour favoriser des échanges soutenus et productifs ».

Extrait de la réponse d'Isabelle Malo : Étant assujettis à la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui prévoit les mécanismes de gouverne qu'une organisation comme la nôtre doit mettre en place, nous bénéficions déjà de nombreuses instances de gouvernance auxquelles des membres issus de votre MRC siègent. Cependant, nous ne nous objecterons pas à ce qu'un représentant du CISSS participe à l'occasion à des échanges ponctuels avec un groupe de citoyens qui désire obtenir des éclaircissements sur un sujet qui les concerne ou qui les préoccupe.

Départ du seul anesthésiologiste d'Amqui

Archives Photo : Radio-Canada/Archives

Le médecin spécialiste a décidé de poursuivre sa carrière dans une autre région. Le directeur des Services professionnels du CISSS, le docteur Jean-François Carvalho, précise que le bloc opératoire devrait demeurer ouvert puisque l'anesthésiologiste a décidé de demeurer encore pendant quelques semaines, malgré sa démission.

De plus, des anesthésiologiste de Lévis doivent venir remplacer à Amqui. Le docteur Carvalho ajoute qu'un remplacant a été déniché, mais qu'il faut attendre que le Collège des médecins l'autorise à pratiquer puisqu'il s'agit d'un médecin provenant de l'étanger.

Puisqu'il ne peut prévoir à quel moment le médecin pourra pratiquer, il admet que la situation est « fragile ».

On n'en a pas de prévu [de rupture de services] de façon officielle à l'heure actuelle, mais à partir du moment où notre seul anestésiologiste quitte c'est sûr qu'on devient un peu plus fragile. Dr. Jean-François Carvalho, directeur des Services professionnels, CISSS du Bas Saint-Laurent

Rappelons que depuis janvier 2017, les femmes enceintes doivent se rendre à Rimouski pour leur échographie, puisque le radiologiste qui occupait ce poste à Amqui a lui aussi quitté ses fonctions.