Ces sous-produits finissent pour l'instant dans des sites d'enfouissement après avoir été transformés en bouillie.

Diane Griffin, qui préside le comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts, explique que le groupe examine ce qui peut être fait avec ces résidus, qu'il s'agisse d'une utilisation privée à petite échelle ou d'une exploitation commerciale à grande échelle.

« Il y a des résidus biologiques provenant des plants de cannabis », affirme la sénatrice de Stratford, en banlieue de Charlottetown. « Ce qui semble être le plus respectueux de l'environnement serait de composter le produit ou de trouver un moyen de le composter et de le réutiliser. »

À lui seul, le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard prévoit acheter 3 millions de grammes de cannabis par année pour en faire le commerce lorsque la substance sera légalisée à des fins récréatives, plus tard cette année.

« Un produit inhabituel »

Le comité sénatorial que préside Diane Griffin consulte des experts afin d'identifier ce qui pourrait être fait pour que les résidus de cannabis soient durables et réutilisables.

« C'est un produit inhabituel », dit-elle. « Il s'agit donc d'une bête différente et nous essayons de savoir si nous avons un rôle à jouer, d'autant plus que nous sommes le comité qui s'occupe des produits issus de l'agriculture et de la foresterie biologiques. »

Diane Griffin dit que les conclusions de l'étude pourraient mener à des recommandations au ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada. Ces conclusions pourraient également contribuer à la réglementation sur le cannabis, maintenant ou à l'avenir.