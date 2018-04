« Après avoir entendu de nombreuses remarques sur cet accord, j'ai examiné les avantages et les inconvénients et décidé de l'annuler », a affirmé Benyamin Netanyahou, dans un communiqué publié par son bureau.

Je prends chaque année des milliers de décisions pour le bien de l'État d'Israël et ses citoyens, et parfois, il y a des décisions qu'il faut reconsidérer. Benyamin Nétanyahou

« Malgré les restrictions juridiques et difficultés croissantes, nous allons continuer avec détermination à tout mettre en oeuvre pour sortir les clandestins du pays », a poursuivi le chef du gouvernement israélien.

En à peine 24 heures, M. Nétanyahou aura donc fait une volte-face complète dans ce dossier. Après avoir annoncé l’entente à la télévision lundi, il l’avait suspendue quelques heures plus tard, en disant être attentif aux critiques.

L’accord conclu avec le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) visait à résoudre le sort de plus de 30 000 migrants africains – des Soudanais et des Érythréens pour la plupart – vivant majoritairement dans le sud de Tel-Aviv.

Ces derniers ont réussi à entrer en Israël à partir du Sinaï égyptien à partir de 2005, profitant d’une frontière poreuse. Une barrière complétée à la frontière 2012 a finalement mis un terme à leur arrivée.

Des migrants venus de nombreux pays africains composent plus de la moitié de la population d'un quartier du sud de Tel-Aviv, selon le groupe South Tel Against the Deportations. Photo : CBC News/Derek Stoffel

L’entente conclue avec le HCR prévoyait que 16 000 migrants recevraient un titre de séjour et qu’un nombre équivalent seraient réinstallés dans des pays occidentaux, possiblement le Canada, la Suède, l’Italie et l’Allemagne, selon ce que M. Nétanyahou avait lui-même avancé.

Elle devait se substituer à un programme d’expulsion de ces migrants, qui avait été annulé après avoir soulevé une vive controverse. Il prévoyait le renvoi des migrants vers un pays tiers, plutôt que vers le Soudan ou l'Érythrée, afin de ne pas mettre leur vie en danger.

Selon le Globe and Mail, le Canada va bel et bien accueillir près de 2000 migrants africains vivant en Israël en vertu d'un accord distinct de celui qui avait été conclu avec le HCR. Il s'agirait de migrants qui ont formellement présenté une demande d'asile ou d'immigration au Canada, en vertu d'un programme de parrainage privé. Le bureau du ministre canadien de l'Immigration, Ahmed Hussein, et l'ambassadeur israélien au Canada, Nimrod Barkan, ont confirmé que cette entente sera respectée. Une source du quotidien au fait des discussions entre les deux pays soutient que 1845 migrants sont touchés.

Aussitôt annoncé, l'accord avec le HCR avait toutefois été critiqué par plusieurs membres de la coalition gouvernementale que dirige M. Nétanyahou, et par des résidents du quartier de Tel-Aviv où ils habitent, surnommé « la petite Afrique ».

L’annulation de l’accord a d’ailleurs été annoncée mardi après que M. Nétanyahou eut rencontré des résidents du quartier en question.

Les réactions se multiplient

Le HCR a rapidement fait savoir qu'il espère qu'Israël va « bientôt reconsidérer » cette décision.

Nous continuons de croire dans la nécessité d'un accord gagnant-gagnant qui puisse bénéficier à Israël, à la communauté internationale et aux personnes qui ont besoin d'un asile. William Spindler, porte-parole du HCR

Plus tôt dans la journée, des dizaines de migrants africains et de militants israéliens s'étaient rassemblés à Jérusalem et à Tel-Aviv pour protester contre la suspension de l'accord avec le HCR.

« En venant ici, dans une démocratie, nous pensions qu'Israël allait défendre nos droits », a déclaré à l'AFP Sernai Dori, une jeune femme de 28 ans, mère de trois enfants d'origine érythréenne, qui vit depuis 10 ans en Israël.

Shefi Paz, une des dirigeantes du mouvement de lutte contre la présence de migrants africains dans les quartiers sud de Tel-Aviv, s'est de son côté félicité de l'annulation de l'accord. Mais « notre combat ne sera terminé que lorsque le dernier des clandestins sera expulsé », a-t-elle ajouté.

Naftali Bennett, chef du parti nationaliste religieux Foyer juif et ministre de l'Éducation, a lui aussi exprimé sa satisfaction, évoquant une « sage décision ». Il est temps « de faire sortir les clandestins illégaux », a poursuivi celui qui avait appelé le premier ministre à annuler l'accord.

Le chef du Parti travailliste, Avi Gabbay, a pour sa part estimé sur Twitter que M. Nétanyahou manquait « de leadership » et fuyait « ses responsabilités ».

« Israël a besoin d'un premier ministre qui sait prendre des décisions », a-t-il dit.

Dans le quotidien Yediot Ahronot, le commentateur politique Sima Kadmon a déploré que la décision « importante et courageuse » prise par M. Nétanyahou n'aura finalement « duré que six heures et 45 minutes » avant « d'être piétinée sous les bottes des divisions de la droite. »