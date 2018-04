Selon lui, il y a de plus en plus d'icebergs qui se forment et qui peuvent être observés dans le Saint-Laurent, particulièrement près du village de Blanc-Sablon.

Randy Jones dit en avoir vu près d'une trentaine l'an passé, jusqu'au mois de juillet.

Le bleu de l'eau, puis le blanc des icebergs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Randy Jones, préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent

Le maire de Gros-Mécatina, Randy Jones Photo : Radio-Canada/Nicolas Lachapelle-Plamondon

À l'instar des icebergs, les touristes se font eux aussi plus nombreux en Basse-Côte-Nord, souligne le préfet.

Randy Jones estime également qu'il y a un potentiel économique pour des entreprises à développer la consommation de l'eau issue des icebergs.