C'était le cas de Devon McLaughlin, 15 ans, qui cherchait un nouveau vélo pour ses activités estivales. « Je cherche un vélo qui va me permettre d'aller un peu partout, pas juste sur la route, mais aussi dans les sentiers. » Il testait un vélo de marque Trek au moment où Radio-Canada l'a interrogé sur ce qu'il cherchait.

Le jeune Devon McLaughlin fait un essai routier avec un vélo de marque Trek. Photo : Radio-Canada

Brigitte Dionne, une employée du magasin de vélo Mike's Bike Shop, à Dieppe, affirme que la saison est bel et bien lancée, du moins pour les vendeurs. « Les jeunes sont les premiers qui veulent aller en vélo, aussitôt que le soleil est sorti et qu'il n'y a plus de neige sur les routes. Ça fait qu'on vend beaucoup de vélos de jeunes. Les familles viennent et cherchent plutôt des vélos pour les sentiers », explique-t-elle.

Brigitte Dionne, employée du magasin Mike's Bike Shop. Photo : Radio-Canada

Le 1er juin 2018 marquera le premier anniversaire de la Loi d'Ellen, qui oblige les automobilistes à laisser un mètre d'espace entre eux et les cyclistes lorsqu'ils effectuent un dépassement. Dans les magasins, on met beaucoup d'accent sur les accessoires de sécurité auprès des clients qui achètent un vélo.

Les casques de protection sont obligatoires en tout temps au Nouveau-Brunswick. Certaines provinces n'ont toujours pas de loi à ce sujet, mais la plupart ont rendu obligatoire le port du casque, au moins pour les jeunes de moins de 18 ans.

Les casques de vélos sont obligatoires en tout temps au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Selon Brigitte Dionne, les accessoires les plus importants, après le casque, sont les phares. Elle explique qu'il existe de l'éclairage de jour et de l'éclairage de nuit. « Les cyclistes devraient toujours avoir des lumières. Les gens sont pas habitués de voir des cyclistes encore, parce que c'est le début de la saison. Ça fait qu'il faut vraiment se préparer et être sécuritaire. »

Lesphares de jour comme de nuit, sont des articles de sécurité importants pour les cyclistes. Photo : Radio-Canada

D'autres accessoires de sécurité sont également populaires chez les cyclistes. C'est le cas des vêtements de haute visibilité, munis de bandes réfléchissantes, qui permettent au adeptes de vélo d'être vus en tout temps.

Les vêtements de haute visibilité sont de plus en plus populaires chez les cyclistes. Photo : Radio-Canada

Et si certains préparent leur saison estivale de vélo, Jean-François Daigle, lui, préférerait étirer sa saison hivernale. « Il reste encore quelques jours où on pourra en faire avec le fat bike, puis quand ce sera plus ferme sur le sol je vais faire le changement vers le vélo de route et de montagne.