Le projet consistera, en 2018, à construire deux carrefours giratoires, aux deux extrémités du viaduc, pour réduire la congestion devenue importante dans ce secteur.

Une nouvelle bretelle de sortie reliera aussi la rue Industrial, à Dieppe, à l’autoroute 15, en direction est.

Au terme des travaux, l’autoroute 15 sera élargie dans ce secteur, les bretelles auront été redessinées et il y aura des passages pour les cyclistes et les piétons. Le projet améliorera la sécurité et la circulation, selon le ministère des Transports, et réduira les émissions de gaz à effet de serre attribuables aux bouchons. Il faut savoir que ce secteur est l’un des plus empruntés par les automobilistes dans la province.

Des bretelles fermées

Une image du nouvel échangeur de l'autoroute 15 et du boulevard Harrisville, à Moncton. Photo : Transports et Infrastructure N.-B.

Les travaux entraînent la fermeture complète des bretelles suivantes :

La bretelle de sortie en direction ouest de la route 15 (virage à gauche et à droite)

La bretelle de sortie en direction est de la route 15 (virage à gauche uniquement)

La voie de virage à gauche en direction nord du boulevard Harrisville sur la bretelle de la route 15 (direction ouest)

La voie de virage à gauche en direction sud du boulevard Harrisville sur la bretelle de la route 15 (direction est)

D’autre part, la voie de virage à droite de la bretelle de sortie de la route 15 en direction est (vers Dieppe) devrait être fermée pendant un certain temps. Elle rouvrira lorsque la moitié des travaux auront été exécutés.

La circulation sur l’échangeur du boulevard Harrisville sera de plus réduite à une seule voie dans chaque direction pendant la durée des travaux.

Ce projet de près de 14 millions de dollars financé par les gouvernements fédéral et provincial devrait être terminé cet automne.