« C'est un faux taxi, ils étaient sur le point de voler vos affaires », lui a alors dit le policier.

Selon la Greater Toronto Airports Authority (GTAA), les taxis sans permis représentent un problème dans la plupart des grands aéroports.

Mme Schroeder affirme qu’elle rentrait d’une semaine de vacances à Orlando. Elle était fatiguée et voulait simplement rentrer chez elle. En sortant de l’aéroport, elle a aperçu un répartiteur habillé comme un chauffeur de limousine, vêtu d'un long manteau et d'un costume. Celui-ci lui a a offert de l'accompagner jusqu'à un véhicule.

Une fois arrivés près d’un Lincoln Town Car - loin de la station de taxis officielle - elle est devenue suspicieuse. « Je me demandais comment j’allais me sortir de cette situation », a-t-elle affirmé en entrevue à la radio de CBC.

Megan Schroeder Photo : Radio-Canada/Ieva Lucs/CBC News

C’est à ce moment qu’elle a aperçu une voiture de police qui se dirigeait vers le véhicule. Elle s’est retournée vers le répartiteur, mais celui-ci avait disparu.

« Parce que la sécurité de nos passagers est la première priorité de Toronto Pearson, nous misons sur l'éducation du public contre les taxis non autorisés », a déclaré la GTAA dans un communiqué en réponse aux questions de CBC News.

« Les passagers doivent trouver la signalisation officielle dans le but d’identifier les zones où les taxis sont autorisés. »

Selon le site web de la GTAA, les véhicules suivants dans les situations suivantes sont les seuls autorisés à récupérer des passagers en échange d’un tarif à l’aéroport: - Les passagers doivent embarquer à partir des zones désignées qui sont aux terminaux des arrivées

- Les véhicules doivent avoir une plaque d'immatriculation de la GTAA sur le pare-chocs ainsi qu’un autocollant sur la fenêtre

- Les véhicules doivent afficher les tarifs dans le véhicule

- Les chauffeurs ou répartiteurs ne peuvent recruter des passagers à l’intérieur du terminal ou dans les stationnements

« Un événement quotidien » à l’aéroport de Toronto

« C'est un événement quotidien » à l’aéroport de Toronto, selon Bally Saini, porte-parole de la police régionale de Peel.

Selon Mme Saini, les gens qui font l’erreur de faire affaire avec un faux taxi s’exposent à plusieurs situations problématiques potentielles. Premièrement, il se peut que le conducteur n'ait pas l'assurance nécessaire pour couvrir le passager s'ils se retrouvent dans un accident. Le deuxième risque, plus grave, est que le conducteur puisse tenter de voler des bagages.

« Lorsque vous entrez dans un véhicule sans permis, vous vous mettez en danger », dit-elle.

Mme Schroeder affirme se souvenir à quel point ce qu’elle a vécu l’a surprise.

« Je me suis permis d'être vulnérable et naïve. Je croyais que ce genre de chose n’arrivait pas dans ma ville », a-t-elle avoué.

Aéroport de Toronto : Entrée sans autorisation

La GTAA embauche une compagnie de sécurité privée qui prend l'initiative d'essayer d'éliminer le problème des taxis illégaux à Pearson, mais la police de la région de Peel affirme travailler à leurs côtés et distribuera des avis d’entrée sans autorisation, a déclaré Mme Saini.

Et bien qu'elle affirme avoir honte d’être tombée dans le piège des arnaqueurs, Mme Schroeder explique qu’elle désire veut que le plus de personnes possible entendent son histoire. « Si je n’étais pas au courant, je suppose que d’autres personnes ne le sont pas non plus. »