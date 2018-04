La Sûreté du Québec rappelle que la surveillance policière se poursuit sur le réseau routier.

« Les policiers sont plus présents sur le réseau routier, ils interviennent sur les infractions qui contribuent à cautionner des collisions, également les excès de vitesse et le non-port de la ceinture de sécurité », ajoute la porte-parole de la Sûreté du Québec en Estrie, Aurélie Guindon.

Le dimanche 1er avril, un automobiliste a été capté alors qu'il circulait à haute vitesse sur la route 141, à Coaticook. Le conducteur, un jeune homme de 19 ans de Coaticook détenteur d'un permis probatoire, a été capté alors qu'il circulait à plus de 145 km/h dans une zone de 90.

Cette infraction lui a valu un constat de 869$ et 10 points d'inaptitude, ainsi que la suspension de son permis de conduire pour une période de 7 jours.

De leur côté, les policiers de la Régie de police de Memphrémagog ont reçu plus de 100 appels de routine durant la fin de semaine. Les policiers ont été appelés pour quelques accidents, pour lesquels on ne compte pas de blessés, mais aussi pour des alarmes, des troubles entre des individus et des vols à l'étalage notamment.

De plus, un conducteur de Montréal de 37 ans a été arrêté alors qu'il conduisait avec les capacités affaiblies dans la nuit de samedi à dimanche. Il a été libéré avec promesse de comparaitre ultérieurement au Palais de justice de Sherbrooke.

Un peu plus tard dans la nuit, les policiers ont aussi mis la main sur 33 200 cigarettes et cigares de contrebandes alors qu’ils interceptaient un véhicule pour vérification.