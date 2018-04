Un texte d'Annick Forest

Le premier recensement municipal a eu lieu en 1931, mais ce n'est qu'en 1958 qu'ils sont devenus annuels. Au cours des ans, des lois provinciales ont été adoptées afin qu'il ait lieu au même moment chaque année, soit au mois d'avril. Il commence généralement le 1er avril afin de pouvoir être complété dans les délais prescrits.

L'Alberta offre des subventions à ses municipalités pour les services de transport et de bibliothèques. Ces subventions sont calculées selon le nombre d'habitants dans une municipalité donnée, selon le recensement fédéral ou municipal le plus récent.

« Puisque Calgary grandit plus vite que les autres municipalités albertaines, le recensement municipal offre un meilleur rendement financier à la Ville », déclare la municipalité sur son site Internet concernant le recensement. « Ceci est encore vrai, malgré la diminution importante des subventions offertes par la province, ajoute la Ville précisant que les montants supplémentaires obtenus grâce au recensement municipal sont encore supérieurs à ce que débourse la Ville pour effectuer le recensement. »

En vertu d'une entente de partage des frais entre la Ville de Calgary et les conseils scolaires, des données sont également récoltées permettant d'établir plus précisément le nombre d'enfants qui seront inscrits à l'école l'année suivante. Cela permet aux conseils scolaires de mieux prévoir les classes ou écoles supplémentaires qui seront nécessaires et de mieux planifier les services de transport scolaire. « En raison de la diminution du financement pour l'éducation, écrit la Ville, l'information obtenue dans le cadre du recensement est devenue encore plus importante pour mieux répartir les ressources. »

La Ville précise que le recensement municipal n'a rien à voir avec le recensement fédéral qui a lieu tous les cinq ans au mois de mai.

Les Calgariens peuvent répondre au questionnaire du recensement en ligne. Pour ceux qui préfèrent ne pas répondre en ligne ou qui ne peuvent pas le faire, des recenseurs visiteront tous les foyers de la ville à compter du 20 avril.