Les nombreux nids-de-poule sur les routes abîment les véhicules.

La période de changement des pneus permet aux garagistes de constater l’étendue des dégâts sur le parc automobile. Bien que les dommages soient bien présents, ils ne sont pas pires ou plus nombreux qu’à l’habitude, selon le garagiste rimouskois David D'Astous.

Ça peut être des jantes abimées, des suspensions, des pièces de directions un peu plus lousses en raison des routes. David D'Astous, garagiste chez Napa Autopro - Service Ruest & Babin

Plusieurs cyclistes constatent aussi avec regret que certaines des artères empruntées par les amateurs de vélos sont en mauvais état.

Selon le président de l'Association Rimouski Ville cyclable, Jonathan Bolduc, certains cyclistes circulent même sur les trottoirs pour éviter les nids-de-poule et la terre accumulée le long des routes.

Pour les autres, circuler sur les routes représente un réel défi.