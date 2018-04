La Chocolaterie des Pères trappistes de Dolbeau-Mistassini a produit plus de 2,5 millions de ses fameuses petites poules en plus de ses nombreuses figurines en chocolat. Pâques représente la moitié du chiffre d’affaire de l’entreprise.

« Cette année, on a augmenté nos ventes globales de 20%, 20% aussi pour ce qui est des figurines de Pâques. Ça s'est très bien passé. Pour nous c'est une longue saison. On commence en septembre à prendre des commandes, octobre à produire tout ça c'est terminé à la fin février les commandes livrés chez les clients. Ça semble avoir été une très bonne saison de Pâques », explique Dominic Genest, directeur général de l’entreprise.

La situation est similaire à Saguenay chez les Chocolats Lulu. L’entreprise a réalisé 40% de son chiffre d'affaires durant la période de Pâques.