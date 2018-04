Le gouvernement libéral, fort de 32 sièges sur 32 dans les provinces de l’Atlantique grâce à une récolte record dans l’est du pays lors de l’élection générale de 2015, ne semble plus croire que la région est digne de son intérêt ou de ses efforts à y conserver le vote de ses électeurs, estime M. Savoie, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en administration publique et en gouvernance à l’Université de Moncton, dont la lettre a été publiée par The Globe and Mail.

Donald Savoie. Photo : Radio-Canada

M. Savoie fait valoir que l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) est pour la première fois depuis 1987 sous la direction d’un ministre qui ne représente pas une circonscription de la région à la Chambre des communes. Navdeep Bains, qui en est responsable, est en effet député de Mississauga-Malton, en Ontario.

Quand vient le temps d’établir les budgets des agences de développement régional, M. Savoie croit que le gouvernement fédéral semble plus intéressé à donner la part du lion aux régions plus peuplées, où se retrouvent davantage d’électeurs.

Selon le professeur, l’explication de M. Trudeau, qui disait que de nommer un ministre ontarien visait à « décourager le genre de politique que pratiquent depuis toujours les organismes de développement régional », est « un peu trop insolente et paternaliste » aux goûts non seulement des gens de l’Atlantique, mais aussi de ceux de l’Ouest canadien.

Justin Trudeau (au centre) a participé à une table ronde sur la croissance économique en milieu rural lors de son passage à Sussex, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Elisa Serret

M. Savoie conclut sa lettre ouverte en rappelant que, si 32 sièges ne représentent qu’une infime partie des 338 sièges au Parlement d’Ottawa, la majorité libérale n’y est que de 29 sièges.

Ce nombre relativement restreint de sièges en Atlantique est donc suffisant pour faire la différence entre une victoire ou une défaite électorale, ou entre un gouvernement majoritaire ou minoritaire.