Le scénario du film est écrit par Benoit Guichard et Christian Duguay. Roy Dupuis et Mélissa Désormeaux-Poulin font partie de la distribution annoncée du long métrage.

Les acteurs Niels Schneider, Catherine Saint-Laurent, Emmanuel Schwartz, David La Haye, Mario Saint-Amant et Raymond Bouchard la complètent.

« Depuis longtemps, je voulais travailler avec Christian Duguay, et nous avons trouvé, avec Magasin général, l’occasion idéale pour collaborer sur ce projet, d’une portée universelle tout en étant ancré dans la réalité québécoise », a déclaré, par voie de communiqué, le producteur de Max Films, Roger Frappier.

L’histoire de la bande dessinée, dont les neuf tomes sont publiés aux éditions Casterman, se déroule dans le Québec rural des années 20, alors que la jeune veuve Marie Ducharme doit se montrer forte pour tenir le magasin général, dont elle hérite à la mort de son mari.

La page couverture du premier tome de « Magasin général » Photo : Casterman

Au bout de quelque temps, elle découvre un mystérieux inconnu sur le bord de la route, Serge, Montréalais d’origine française rescapé de la Première Guerre mondiale. Sa moto est en panne et paralysée par les premières chutes de neige. Marie décide de l’héberger. À partir de là, le petit village fermé sur lui-même, soumis aux durs labeurs, à l’Église, aux traditions et aux préjugés, va peu à peu s’ouvrir au plaisir et à l’affranchissement des normes politiques, religieuses et sociales.

« Magasin général se situe à l’époque de la grande noirceur, où l’Église catholique fait peser sur les campagnes le lourd couvercle de sa rigueur morale. C’est une fable rurale truculente dans la veine d’un Frank Capra, un de ces récits euphorisants dont on sort le cœur léger et qui vous redonne confiance en l’humanité », souligne le réalisateur Christian Duguay.

Le film Magasin général sera coproduit avec la France.