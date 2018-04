Un texte de Denis-Michel Thibeault

La journée du 2 avril revêt un sens particulier pour David Grenon, parce que c’est la journée mondiale de l'autisme.

Il a écrit une chanson dans laquelle il tente de voir le monde comme son fils le voit. Hugo est un jeune autiste de neuf ans.

« J'ai écrit cette chanson-là en essayant de me mettre dans la peau d'Hugo qui vit avec l'autisme », affirme l’auteur-compositeur-interprète.

Je ne prétends pas être un professionnel de la santé ou un psychologue. C’est seulement mon expérience personnelle que j’ai livrée sur ces pages et cette musique. David Grenon

Hugo a de grands yeux bleus. Il aime ses petites voitures, son chien, la musique et le hockey, un sport qu’il adore pratiquer et où il excelle.

À l'âge de 3 ans, il a été diagnostiqué avec le trouble du spectre de l'autisme. Ce diagnostic a changé la vie de toute la famille.

Trouble du spectre de l’autisme Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) sont une affection neurobiologique complexe pouvant avoir un impact sur le fonctionnement normal des systèmes gastro-intestinal, immunitaire, hépatique, endocrinien et nerveux. Ils ont une incidence sur le développement normal du cerveau, qui se traduit chez la plupart des personnes atteintes d’autisme par des problèmes de communication, des difficultés à entretenir des interactions sociales normales et une tendance à répéter des modèles comportementaux particuliers. Source : Autisme Canada

« Il faut apprendre à évoluer avec les casse-têtes qui sont dans sa tête et essayer de le comprendre », raconte David Grenon. C'est un défi auquel il est confronté au quotidien.

Et c'est justement en vue de cette démarche, afin d'essayer de comprendre Hugo, que le père de famille a écrit cette chanson qu'il a intitule A Special One. David Grenon est l'un des deux chanteurs professionnels dans les Forces armées canadiennes, mais ce projet est le sien.

La chanson est née en 2015. Cette année, il a décidé de l'enregistrer et de la vendre en ligne.

Son but est d’amasser des fonds pour la Société de l'autisme du Manitoba. L’organisme l’a beaucoup aidé à mieux comprendre son fils.

« On a eu des professionnels qui nous ont guidés à savoir comment essayer de le comprendre. Dans le fond c'est d'être patient et de lui montrer les tâches qu'on veut qu'il fasse au lieu de répéter et de se fâcher », affirme celui qui apprend chaque jour de nouvelles choses sur Hugo.

La chanson est disponible pour le visionnement sur sa chaîne YouTube et en vente dans les magasins de musique en ligne.