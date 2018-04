Cet endroit prisé par les surfeurs mérite, selon eux, un aménagement adéquat, puisqu’il s’agit du lieu de naissance du surf en Atlantique.

Le stationnement qui est le plus prisé des surfeurs est de plus en plus envahi par les cailloux. On en a repoussé beaucoup ces derniers jours, mais l’espace est beaucoup plus petit qu’avant, si bien que les voitures doivent pratiquement être garées sur la route.

On a repoussé beaucoup de cailloux ces derniers jours, mais le stationnement est beaucoup plus petit. Photo : Radio-Canada/Jonathan Villeneuve

Les vents forts couvrent régulièrement de débris l’espace de stationnement, et jettent parfois des roches sur la route. Celle-ci est même demeurée impraticable pendant plusieurs jours l’hiver dernier.

Les surfeurs veulent une solution pratique et durable. Il existe un autre stationnement à quelques minutes de marche, face au parc provincial Lawrencetown Beach, mais il oblige les surfeurs à marcher en bordure de l’autoroute avec leur équipement.

« J'aime beaucoup d'être capable de stationner ici, ramasser ma planche et juste me jeter à l'eau, indique que le surfeur Pierre Levert Desveaux. C'est beaucoup plus pratique. »

Un surfeur à Lawrencetown, en Nouvelle-Écosse, le 2 avril 2018. Photo : Radio-Canada/Jonathan Villeneuve

La limite de vitesse est de 80 km/h et le stationnement improvisé est situé à la sortie d'une courbe. Des véhicules arrivent rapidement. Les automobilistes peuvent aussi être distraits, car plusieurs d’entre eux admirent les surfeurs lorsqu’ils passent près de l’eau, et d’autres ralentissent pour les saluer.

Le lieu de naissance du surf en Atlantique

On appelle cet endroit « The Point ». C’est ici que se trouvent les meilleures vagues pour leur sport, qui est pratiqué toute l’année. En hiver, la proximité du stationnement permet aussi aux sportifs d’accéder rapidement à leur véhicule pour se réchauffer.

Le stationnement prisé des surfeurs à Lawrencetown est en partie couvert de cailloux. Photo : Radio-Canada/Jonathan Villeneuve

« On ne demande pas pour beaucoup », explique Pierre Levert Desveaux. « Je sais qu'il y a beaucoup d'argent qui va, dans la ville, pour créer des stationnements, des gros stationnements et des gros centres. On demande juste pour une petite section sur le côté de l'autoroute pour les surfeurs, pour expliquer que c'est le lieu de naissance pour le surf en Atlantique et je trouve que c'est important de promouvoir ça. »

Une solution durable exigée

L'Association de surf de la Nouvelle-Écosse demande à la province de réparer le stationnement ou d'en aménager un nouveau qui ne deviendrait pas inutilisable à chaque tempête.

La route vers Lawrencetown Beach, en Nouvelle-Écosse, est couverte de débris et partiellement inondée le 3 mars 2018. Photo : CBC/Paul Palmeter

« Peu importe la solution, nous ne l'avons pas encore entendue. Nous sommes un peu sceptiques à savoir si cela va se régler », affirme la présidente de l’Association de surf, Beth Amiro. « Nous voulons nous assurer que nos préoccupations soient prises en compte. »

Le ministère des Ressources naturelles dit travailler avec le ministère des Transports pour trouver une solution afin de protéger la côte.

Il faudra attendre, nous dit une porte-parole du gouvernement, que ces plans soient complétés pour savoir ce qu'il adviendra du stationnement. Le gouvernement dit être ouvert à travailler avec l'association si le stationnement doit être relocalisé.

D'après un reportage d'Olivier Lefebvre