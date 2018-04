Un texte d'Anne-Josée Cameron

Souffrant d'autisme déficitaire, Hélène Nicolas est confiée aux bons soins d'un centre spécialisé (de jour) sans aucune amélioration pendant 14 ans.

En 1999, sa mère Véronique Truffert décide de tout abandonner pour se consacrer à sa fille. Elle prend alors le temps de la connaître vraiment, réussit à lui apprendre à utiliser ses mains et parvient même à la toucher.

Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'au détour d'un jeu, elle réalise que sa fille sait lire. Elle lui offre alors un alphabet en pièces détachées et découvre du même coup que sa fille sait également écrire.

Hélène a d'ailleurs publié, depuis, trois livres sous le nom de Babouillec.