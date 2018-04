Un texte de Julien Lecacheur

Noah Phillips avait 11 ans le 1er avril 2017. Ce soir-là, lui et plus d'un millier de personnes étaient réunis au centre de la patinoire à attendre l'annonce du vainqueur du concours Kraft Hockeyville. Il se souvient encore du moment où le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman a prononcé le nom de la petite municipalité de l'ouest de l'Île-du-Prince-Édouard, O'Leary, en direct à la télévision.

C'était comme waouh, je ne savais pas quoi dire. Noah Phillips, 12 ans

La victoire au concours a changé beaucoup de choses pour la communauté. Hausse du tourisme dans la région et augmentation du nombre de visiteurs.

Bethany MacIsaac, la responsable du hockey mineur à O'Leary, assure que la participation et la victoire de la municipalité a fait augmenter le nombre d'inscriptions des jeunes au hockey et au patinage artistique. « C'est magnifique de voir cette augmentation des inscriptions. De plus nous avons pu créer de nouvelles équipes de hockey féminin », souligne-t-elle.

400 000 $ pour un vaste plan de rénovations

L'entrée du centre sportif communautaire d'O'Leary Photo : julien lecacheur

L'enthousiasme de toute la région pour son aréna a fait grandir les attentes concernant les rénovations rendues possibles par l'obtention de la bourse de 100 000 $ rattachée au concours. La grande majorité des utilisateurs s'entend pour dire que le centre de sports est vieux et qu'il a besoin de sérieuses réparations.

Le centre sportif est vieux, il y a des fuites dans le plafond. Cela sera plus sécuritaire pour tous les utilisateurs de faire des rénovations. Bethany MacIsaac, présidente hockey mineur O'Leary

Le vaste plan de rénovations prévoit de détruire ce mur qui sépare la cantine de la patinoire pour le remplacer par une baie vitrée. Photo : julien lecacheur

Depuis la victoire, le comité responsable de l'aréna travaille fort pour préparer un vaste plan de remise à neuf. Au programme : rénovation de l'entrée et de la cuisine, des toilettes et des vestiaires, travaux pour rendre les espaces accessibles aux personnes handicapées. L'objectif est d'offrir une meilleure expérience aux utilisateurs. Mais les responsables se butent au coût de ce projet : 400 000 $.

Wade Sweet, l'un des responsables du comité explique que cette somme couvrirait tous les travaux et prolongerait de 40 ans la durée de vie du centre. Et pour trouver les 300 000 $ manquants, le comité compte demander de l'aide aux gouvernements provincial et fédéral ainsi qu'à des commanditaires.

Nous essayons d'amasser le plus d'argent possible pour pouvoir faire un projet cohérent, dont les utilisateurs seront fiers. Wade Sweet, membre du comité chargé des rénovations

Wade Sweet espère que les travaux débuteront au printemps 2019 pour se terminer au printemps 2020. Photo : julien lecacheur

Wade Sweet espère que les discussions avec les différents gouvernements, les organisations sans but lucratif et les commanditaires aboutiront cette année. « Nous souhaitons financer ce projet dans son intégralité sans devoir contracter une hypothèque », précise-t-il.

Dans le meilleur des scénarios, les travaux pourraient débuter au printemps 2019 pour se terminer au printemps 2020 .