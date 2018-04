C’est le cas du Colombien d’origine Hector Avallaneda, qui a choisi Sherbrooke comme terre d’adoption. « Je crois que c’est la volonté du bon Dieu qui m’amène ici, explique-t-il, mais aussi le désir de devenir prêtre. »

Âgé de 36 ans, il a choisi de devenir prêtre il y a plus de dix ans. « C’est la vocation, c’est un appel que Dieu nous fait. On sent l’appel, on sent le désir de répondre à ce que le bon Dieu nous invite à faire. »

L’ancien curé de Lac-Mégantic, Steve Lemay, est le tuteur d’Hector. Il est responsable de la dernière étape de sa formation avant qu’il devienne prêtre. « Hector a une passion [envers] les gens, il veut être en communion avec eux, il veut les rassembler », affirme celui qui a à sa charge deux paroisses et quatre églises dans le secteur du Mont-Bellevue.

« C’est un homme qui vient me ressourcer, qui vient m’aider dans mon cheminement », ajoute l’aspirant prêtre.

Colombien d'origine, Hector Avallaneda complète sa formation de prêtre à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

Pour compléter leur formation, les futurs prêtres étudient la philosophie, la théologie et font un stage dans une paroisse.

« C’est la période où le futur prêtre commence à apprendre le déroulement de la paroisse, mentionne Hector Avallaneda. On apprend toutes les célébrations qu’il faut faire avec la communauté, tout ce qu’on va faire comme prêtre. »

Retrouver la ferveur religieuse

D’après Hector Avallaneda, la ferveur religieuse des Québécois n'a rien avoir avec celle des Colombiens. « Au début c’était un grand choc au niveau de la foi. C’est vrai qu’en Colombie, la ferveur, la foi, c’est quelque chose qui tient au cœur des gens. »

« Aujourd'hui, il y a encore davantage de raisons de devenir prêtre et de porter cette parole-là, mais c'est plus difficile par exemple, complète Steve Lemay. On n'est pas dans un milieu acquis. On a tout à prouver. »

Hector Avallaneda a bien l’intention de s’établir dans la région une fois son stage terminé. « Je veux devenir prêtre pour l'Archidiocèse de Sherbrooke. Et je veux rester icitte! », conclut-il en riant.