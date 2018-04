La Société manitobaine des alcools et loteries (SMAL) a réduit ses dépenses au chapitre de la responsabilité sociale au cours des deux dernières années, même si la loi l’oblige à allouer deux pour cent de son revenu net à la recherche et aux traitements des dépendances.

Depuis les changements à la loi effectués en 2013, les dépenses en responsabilité sociale ont atteint 12 millions de dollars. En 2015 cependant, 869 000 $ n’ont pas été dépensés, et cette somme a presque doublé pour atteindre 2,1 millions de dollars l’an dernier, selon les rapports annuels de la société.

Dans son rapport annuel, la SMAL indique que les 2,1 millions de dollars non dépensés en 2016-2017 ont été reportés à l’année financière suivante.

Leah Gazan a siégé au conseil du programme de recherche sur le jeu de la SMAL. Selon elle, rien ne justifie que l’argent prévu ne soit pas dépensé. « Cet argent aurait pu être investi dans plusieurs secteurs, dit-elle, pas seulement du côté de la réduction des risques, mais aussi pour comprendre comment gérer les nouveaux problèmes qui surviennent dans ce genre d’industrie. »

Le mandat de Leah Gazan était terminé en 2018, au moment où la SMAL a progressivement aboli le conseil du programme de recherche sur le jeu. Le programme, doté d’un budget annuel de 1 million de dollars, finançait des études académiques sur le jeu responsable, la prévention et les traitements des problèmes liés aux dépendances.

La directrice des responsabilités corporatives de la SMAL, Bev Mehmel, n’est pas inquiète et affirme que la Société fait preuve de responsabilité fiscale. Elle rappelle que la plupart des entreprises ont aussi comme pratique de reporter d’une année à l’autre des dépenses non effectuées.

« Avec un peu de chance, nous aurons moins de dépenses non effectuées l’an prochain, dit-elle. C’est notre espoir et notre but. »

Le fonds de responsabilité sociale de la SMAL ne concerne pas que la recherche. Il doit aussi aider à traiter les dépendances.

Les rapports annuels de la Société montrent des diminutions, entre 2015 et 2017, aux sommes qu’elle consacre aux centres de traitements contre l’alcool de la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances, ou au programme de recherche sur les troubles du spectre de l’alcoolisme foetal de l’Université du Manitoba.

Les sommes consacrées à la recherche sur les troubles du spectre de l’alcoolisme foetal sont ainsi passées du demi-million de dollars en 2015 à 127 000 $ l’an dernier. La diminution s’explique par la répartition sur trois ans d’une bourse de recherche de 1,35 million de dollars, précise Bev Mehmel.

Les dépenses internes de la SMAL au chapitre du fonctionnement et de la sensibilisation du public ont augmenté de 18 % au cours des trois dernières années. Ces fonds financent entre autres des programmes éducatifs comme GameSense et L’alcool et la grossesse.