Pourtant, il n’y avait aucune fuite d’eau visible dans la maison.

La famille a fini par découvrir le pot aux roses : une toilette au sous-sol laissait écouler de l’eau continuellement, à cause d’une valve défectueuse.

Pourquoi la Ville ne nous a-t-elle pas envoyé une lettre pour nous prévenir qu’il y avait un problème? Pourquoi attendre de nous envoyer une facture si élevée qu’on ne peut pas la payer? Christine Savard, résidente

Les Savard recevaient habituellement une facture d’aqueduc d’environ 450 $ chaque quatre mois, avant que la Ville ne leur exige plus 3130 $ en novembre dernier. N’ayant pas payé cette somme à l’époque, ils doivent maintenant près de 4000 $.

Christine Savard et sa mère, Jackie. Photo : CBC/Stephanie Matteis

1000 Torontois touchés chaque année

Le gestionnaire municipal de la facturation, Anthony Fabrizi, affirme, lui, que la Ville avait envoyé une lettre à la famille en octobre dernier pour les avertir que leur consommation d’eau était anormalement élevée.

Les Savard rétorquent qu’ils n’ont jamais reçu de lettre.

M. Fabrizi raconte qu’un millier de Torontois par année font face à des fuites similaires qu’il qualifie de « silencieuses », qui peuvent faire tripler ou même plus leur facture d’eau.

La Ville a un programme d’aide en cas d'urgence, mais la fuite des Savard n’est pas assez importante pour qu’ils y soient admissibles.

Comble de malchance pour la famille, c’est la deuxième fois qu’elle a un problème du genre. En 2014, les Savard avaient dû payer une facture de plus de 3900 $, à cause d’une fuite non détectée liée à de vieilles toilettes.

« C’est injuste. C’est ridicule de faire ça à des gens innocents », lance Christine Savard.