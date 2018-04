Vers 16 h, un appel a été effectué au 911 concernant un cadavre retrouvé dans un logement de l'avenue Barclay, près de l'avenue Decelles.



Selon des témoins rencontrés par la police, le corps de la femme a été découvert par le concierge de l'immeuble alors qu'il effectuait des vérifications afin de faire des travaux d'urgence.



Le locataire du logement, un homme de 45 ans qui se trouvait sur les lieux, a été arrêté et transporté au Centre opérationnel Ouest du SPVM.



Étant donné l'état dans lequel le corps se trouve, la police ne pouvait pas, dimanche soir, identifier la personne ni déterminer la cause du décès.



Les enquêteurs et le Service d'identité judiciaire tentent de faire la lumière sur cette macabre découverte.