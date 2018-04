La Commission des affaires municipales de l’Ontario était souvent perçue par la communauté et les conseillers municipaux comme étant trop favorable aux promoteurs immobiliers.

En 2016, la province a lancé un processus d’évaluation de la CAMO supervisé par Yasir Naqvi, le procureur général de l’Ontario et député d’Ottawa-Centre. Plusieurs consultations publiques se sont tenues à travers la province.

Des centaines de personnes ont formulé leurs commentaires et leurs plaintes face à la CAMO, ce qui a mené à la création de la Loi visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques en 2017, qui abolit le CAMO pour le remplacer par une plus petite structure.

Un test légal plus respectueux des décisions municipales

Un des changements les plus importants est le test légal que le tribunal utilisera pour décider si la proposition de développement pourra aller de l’avant ou non. Auparavant, la CAMO pouvait annuler la décision d’un conseil municipal et décider ce qui serait le mieux pour la communauté ou encore prendre parti pour le promoteur.

Par exemple, si un promoteur, pendant une audience, disait que son projet serait plus lucratif et plus gros que celui accepté par la Ville, le comité d’évaluation pouvait considérer cet argument et trancher en sa faveur.

C’est ce qui s’est passé dans le cas du projet immobilier à l’angle des rues Wellington Ouest et d’Island Park. La Ville autorisait un immeuble de neuf étages maximum, alors que la CAMO a autorisé la construction de 12 étages, à condition que le promoteur Développement Mizrahi ajoute un « élément wow ».

Cet immeuble projeté, à l'angle des rues Wellington Ouest et Island Park à Ottawa, devait être de neuf étages selon la Ville d'Ottawa, mais la CAMO a autorisé qu'il soit de 12 étages. Photo : Courtoisie/Mizrahi Developments

Cette décision avait soulevé l’ire des associations communautaires. Ces dernières laissent entendre qu’un groupe de non-élus, non transparent, ne devrait pas déterminer de l’avenir urbanistique des communautés locales.

« Le gros problème, avec la CAMO, c’était que tout ce qui était fait au niveau local était jeté par la fenêtre. Il y avait un besoin de considération de ce que les Villes veulent pour leur propre ville », a dit Jay Baltz, un membre le l’Association communautaire d’Hintonburg.

Le TAAL restera campé sur son rôle de tribunal. Il évaluera simplement la décision du conseil municipal, a précisé M. Naqvi. Il ne pourra pas prendre des décisions en matière de planification de son propre chef.

« Le test sera maintenant : est-ce que la proposition respecte les règles d'urbanisme municipales? Si la réponse est non, le dossier sera renvoyé au conseil municipal afin qu'il revoie sa décision », a expliqué M. Naqvi.

De l’aide offerte aux associations locales

Le nouveau tribunal aidera les associations locales à naviguer à travers le processus d’appel grâce au Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local. Ce centre aura un budget de 1,5 million de dollars pour aider les citoyens à participer au processus d’appel.

Le conseiller municipal du quartier Kitchissippi à Ottawa, Jeff Leiper, qui siège au comité d’urbanisme, dit que les coûts associés à la participation au processus d’appel de la CAMO étaient souvent un point de blocage pour les associations communautaires.

Gary Ludington est le président de l'Association communautaire de Westboro. Photo : CBC/Joanne Chianello

Ces dernières devaient engager leurs propres experts pour témoigner en leur nom. Ceci les mettait dans une position difficile, soit de payer les frais ou d'abandonner l’appel.

« C’est difficile de penser que plusieurs associations communautaires puissent payer 30 000 $ pour embaucher un urbaniste ou un autre professionnel pour participer en leur nom à un appel à la CAMO », a dit Gary Ludington, président de l’Association communautaire de Westboro.

M. Leiper souhaite que le TAAL élimine ces audiences qui ressemblent à des procédures en cour et que le processus soit simplifié.

Les désirs de la communauté en avant-plan

Selon Yasir Naqvi, sous les règles du TAAL, les décisions d’urbanisme refléteront le désir des citoyens.

En fin de compte, c’est nos conseils municipaux et nos conseillers élus, qui vont prendre la décision. Yasir Naqvi, Procureur général de l'Ontario et député d'Ottawa-Centre

Selon M. Leiper, si la Ville adhère à son propre plan d’urbanisme, la décision sera à l’épreuve du TAAL.

« La Ville va devoir être beaucoup plus prudente à l’avenir, car le TAAL est maintenant en mesure de voir si les décisions sont conformes au plan officiel », a-t-il déclaré. « Si ce n’est pas le cas, nous constaterons que nous devrons à nouveau faire nos devoirs. »

Jeff Leiper siège au comité d'urbanisme de la Ville d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

D’ailleurs, le nouveau tribunal permettra de rendre les élus plus imputables.

Auparavant, la Ville d’Ottawa tentait par tous les moyens d’éviter une audience avec le CAMO, quitte à approuver un projet plus gros, dépassant les cadres municipaux.

« Un non-élu de la CAMO, qui n’était pas imputable, était toujours un bon bouc émissaire pour les décisions de zonage impopulaire. Maintenant, nous ne pourrons plus dire que nous approuvons quelque chose parce que la CAMO l’aurait fait de toute façon », a conclu M. Leiper.