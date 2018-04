L'événement met en lumière le dégel des relations entre les deux nations rivales après des années de tensions au sujet du programme nucléaire de la Corée du Nord.

C'était la première fois qu'un leader nord-coréen assistait à un tel concert d'artistes du Sud. La dernière fois qu'un artiste pop du Sud avait présenté un spectacle au Nord remonte à 2005.

Un groupe d'artistes sud-coréens, incluant la formation féminine très populaire Red Velvet, s'est envolé vers Pyongyang au cours de la fin de semaine pour présenter deux spectacles dans la capitale nord-coréenne, dimanche et mardi.

Le concert dimanche soir s'est déroulé dans le grand théâtre de Pyongyang Est, d'une capacité de 1500 places. Des athlètes sud-coréens ont pour leur part donné une démonstration de taekwondo devant 2300 personnes avant de retrouver des adeptes de ce sport en Corée du Nord lundi.

Mardi, les artistes sud-coréens se produiront ensemble avec des artistes nord-coréens au Gymnase de Ryugyong Jong Ju Yong qui peut accueillir 12 000 spectateurs.

Les médias sud-coréens portaient une attention particulière à la réaction que provoquerait Red Velvet sur le public du Nord. Le groupe est connu pour des tubes comme Ice Cream Cake, Peek-A-Boo et Russian Roulette, mélange d'électro pop, de disco, de R&B et de guimauve.

Pour le spectacle présenté devant Kim Jong-un, les jeunes filles du groupe Red Velvet avaient troqué leur K-Pop pour une musique plus calme et leurs jupes courtes et cuissardes pour des tenues un peu plus longues.

Un des meilleurs produits d'exportation de la Corée du Sud, le chanteur PSY n'a pas été autorisé à se joindre à la délégation. Il serait trop subversif et provocant.

Visite surprise

Kim Jong-un a fait une visite surprise au spectacle de dimanche en compagnie de son épouse Ri Sol Ju, de sa soeur Kim Yo Jong et d'autres cadres supérieurs du régime.

Le dictateur a applaudi durant le spectacle et a serré la main aux artistes, allant même jusqu'à prendre une photo avec eux, d'après les faits rapportés par un pool de journalistes envoyé à Pyongyang.

« Nous devrions organiser fréquemment des performances culturelles et artistiques », a proposé Kim Jong-un aux artistes.

Citant le thème du spectacle « Le printemps arrive », le leader nord-coréen aurait demandé aux artistes de transmettre le message au président du Sud Moon Jae-in qu'un événement similaire devrait être organisé à l'automne à Séoul, selon ce qu'a rapporté l'un des artistes.

Les spectateurs ont agité leurs mains depuis leur siège lorsque tous les artistes sud-coréens se sont réunis pour entonner l'air populaire « Notre souhait est l'unification », peut-on voir sur les extraits vidéo.

Une avancée

Après 13 ans d'échanges culturels interrompus, la venue de cette délégation sud-coréenne représente une avancée, explique le chercheur associé de l'Observatoire de l'Asie de l'Est de l'Université du Québec à Montréal, Cheolki Yoon.

Cette fois-ci, c’est [la relance] des échanges culturels, ça fait partie de l’agenda politique qui va jusqu'au sommet du 27 avril. Le chercheur Cheolki Yoon

Cette avancée survient alors que la Corée du Nord contrôle et restreint toute culture provenant de l'étranger. Si la pop coréenne est populaire, c'est grâce aux clés USB importées illégalement.

« C’est plutôt un événement exceptionnel autorisé par le gouvernement et encadré tout à fait par l'autorité », estime Cheolki Yoon.

Dans le journal officiel de la Corée du Nord annonçant le concert des artistes sud-coréens, un article avertissait la population d’être prudente pour ne pas être contaminée par la culture capitaliste, rapporte le chercheur Cheolki Yoon.

En deux mois, c'est un virage drastique qui s'est opéré dans les relations entre les deux pays, résume Cheolki Yoon.

Le sommet intercoréen entre Kim Jong-un et Moon Jae-in, le troisième du genre après ceux de 2000 et 2007, aura lieu le 27 avril à Panmunjom, dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule, là où avait été signé l'armistice du 27 juillet 1953 ayant mis fin à la guerre de Corée.

Avec les informations de Marie-Laure Josselin