Les ouvrages pourront être consultés sur ordinateur, tablette et cellulaire. Le premier tome raconte l'histoire de Marjolaine, une herboriste, et de Jean-Batiste, un noble qui cherche l'aventure en Nouvelle-France.

Dans l’œuvre, seuls les personnages sont fictifs, puisque les faits relatés ont été vérifiés par trois historiens avant la publication de la bande dessinée.

Une nouvelle expérience pour le lecteur

Le groupe de créateurs a voulu réinventer la bande dessinée numérique et a misé sur une expérience nouvelle pour le lecteur. Tout a été mis en œuvre pour qu’il ait envie de partager le projet sur les réseaux sociaux.

« On a à l'intérieur de la BD, des ''Saviez-vous que?''. On peut cliquer et ça ouvre une petite page par-dessus la BD et ça donne des informations sur ce qui se passe sur la page en cours! », se réjouit Romain Nombret, coordonnateur de l'animation et de l'éducation en patrimoine Culture Trois-Rivières.

L’histoire se déroule en 1652, à l'époque du siège de Trois-Rivières, un épisode moins connu du public qui n’aurait duré que quelques jours seulement.

« On a choisi la Nouvelle-France parce que c'est le premier tome de trois, alors on va pouvoir remonter le temps tranquillement, explique M. Nombret. Il y a un lien très fort avec les premières nations aussi, qui ont fait un siège qui s'est terminé par une paix ».

Un cahier éducatif et un deuxième tome

La bande dessinée sera accompagnée, dès septembre, d'un cahier éducatif gratuit à l'intention des enseignants du primaire. Le cahier permettra l'intégration de la bande dessinée dans les salles de classe.

Le tome deux est, par ailleurs, déjà en route. L’équipe a prévu une trilogie qui se déroulera sur différentes époques.

Le projet, qui a nécessité plus d’un an de préparation, est disponible dès maintenant sur Internet.

D’après le reportage d’Anne-Andrée Daneau