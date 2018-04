Un texte de Laurie Dufresne

Tous les espoirs étaient pourtant permis au terme de la première période, alors qu’aucune équipe n’avait pu trouver le fond du filet, et ce, malgré un avantage numérique de part et d'autre.

L’Océanic est revenu du premier entracte avec le mors aux dents. Après 90 secondes, trois lancers avaient déjà été dirigés contre la cage des Wildcats.

Un tir a priori raté a permis toutefois à l’Océanic d’ouvrir la marque. Une rondelle expédiée par Charle-Édouard D’Astous a atteint l’arrière du patin de Denis Mikhnin et a dévié ensuite à l’intérieur du but.

Quelques minutes plus tard toutefois, Mikhnin s'est fait montrer le banc pour deux minutes pour avoir fait trébucher.

Avec 7 min 1 s à faire, Jonathan Aspirot a créé l’égalité sans aide. Il s’agit de son deuxième but dans la série.

La fin du deuxième vingt s'est terminé en dent-de-scie pour l’Océanic qui n'a pas profité de deux avantages numériques. La tension a monté d’un cran quand Mathieu Nadeau reçoit une rondelle sur le casque à la suite d’un puissant tir. Il demeure au sol pendant un bon moment avant de gagner le vestiaire. Il a profité de la pause pour faire quelques tours de patinoire avant de revenir en troisième période.

En troisième période, à 10 min 41 s, Dylan Seitz inscrit son premier but de la série et le deuxième but des Wildcats dans ce sixième match opposant les deux formations. Les mentions d’aide sont attribuées à Brady Pataki et à Nick Welsh.

Au total, Colten Ellis aura effectué 22 arrêts, alors que le gardien de but des Wildcats de Moncton, Mark Grametbauer, aura fait face à 41 lancers. Cette performance lui vaudra d’ailleurs la première étoile du match.

Nouveau rendez-vous mardi

Les deux équipes croiseront le fer lors d’un septième et ultime match mardi, au Colisée Financière Sun Life. Le match sera présenté à 19h30.

Malgré le jour férié, la billetterie du Colisée sera ouverte lundi de 10 h à 16 h.