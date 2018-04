L'an denier, les promoteurs ont agrandi l'atelier de fabrication en investissant 800 000 $ pour répondre à la demande en chocolat qui vise à fournir les professionnels de l'industrie et les consommateurs.

Le chocolatier Dany Marquis estime que le chiffre d'affaires dépassera pour la première fois le cap du million de dollars cette année et de nouveaux investissements sont prévus.