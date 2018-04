Un texte de Laurie Dufresne, d'après les informations de Laurence Gallant

La fin de semaine de Pâques a été très occupée avec la visite de plusieurs groupes et de familles qui souhaitent profiter des produits de l'érable dans les cabanes à sucre.

Ça commence très bien… je dirais même en feu! Francine Ouellet, copropriétaire de l’érablière Douceur d’ici

« Juste aujourd’hui, on attend une centaine de personnes, même si c’est très petit chez nous. Y’a des gens le midi, des gens le soir et des gens qui se joignent à nous en après-midi juste pour la dégustation de tire sur la neige. » raconte Francine Ouellet, copropriétaire de l’érablière Douceur d’ici de Sainte-Rita.

La cabane à sucre Bonaventure de Saint-Eugène-de-Ladrière offrait des menus midi et soir en plus de la tire sur neige pour le dimanche de Pâques. Photo : Radio-Canada

Le temps changeant des dernières semaines a d’ailleurs eu son mot à dire dans ce premier succès selon l’acériculteur Jacques Thériault. « On a des changements de température, de la neige, de la pluie. Pour faire les sucres, c’est ça que ça prend. » rappelle-t-il.

« Je suis présentement un peu à l’avance par rapport à l’année passée. Ça ne veut pas dire que je vais terminer l’année en avance. Parce que l’an dernier, ça avait été une année exceptionnelle pour le Bas-Saint-Laurent. On a un bon début et on espère que ça va continuer comme ça. » ajoute Jacques Thériault qui travaille à la cabane à sucre de la Bonaventure de Saint-Eugène-de-Ladrière.

Le temps variable des dernières semaines a permis un début de saison prometteur pour les acériculteurs bas-laurentiens. Photo : Radio-Canada

Renouveler la tradition

Alors que les grands producteurs acéricoles du Québec, forts d'une récolte record en 2017, souhaitent poursuivre leur croissance et gagner de nouveaux marchés, des acériculteurs de l'Est observent un intérêt grandissant du public pour leurs activités et voient l'avenir d'un bon oeil.