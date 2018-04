Un texte de Laurie Dufresne

Le défi propose trois comportements à adopter et à combiner. « Au moins de manger 4 à 5 portions de fruits et de légumes par jour, ou bien de bouger au moins 30 minutes par jour, mais je tiens à préciser que ça peut être 6 fois 5 minutes, 3 fois 10 minutes, ça n'a pas d'importance. Et finalement, d'être reconnaissants envers nous. [...] Juste de se dire merci de ce qu'on a, merci de ce que la vie nous amène, et de remercier les gens qu'on aime... ce sont de petits moments qui sont importants pour notre équilibre. » explique la médecin au CHU de Québec et porte-parole du défi, Dre Johanne Blais.

Le défi est gratuit et les inscriptions sont toujours en cours.

Activités à Rimouski

Le temps du défi, la ville de Rimouski rend l’accès à tous les bains de la piscine Pierre-Harvey gratuit. Des séances d’entraînement en plein air seront aussi organisées tous les mercredis et samedis du mois au parc Beauséjour.

Des activités sportives seront proposées au parc Beauséjour les mercredis et samedis du mois d'avril. Photo : Radio-Canada/Marie-Josée Paquette-Comeau

Des municipalités de l'Est se distinguent

En 2017, Amqui s’était illustrée dans la catégorie « Accessibilité au transport actif », avec son projet « À pied, à vélo, ville active ». Ce projet mettait en lumière différents types d’aménagement, comme des bandes piétonnières et la connexion du cégep au trottoir pour favoriser les déplacements actifs dans la ville.

Rimouski avait également reçu une mention spéciale dans la catégorie « Amélioration de l’offre alimentaire » l’an dernier, avec sa politique alimentaire. Celle-ci vise à proposer des choix sains dans les événements publics, dans les fêtes populaires et dans ses infrastructures sportives entre autres.