Ma ville ma voix s’inscrit dans une perspective de développement durable et les projets soumis doivent aussi contribuer au développement durable de la région.

Mathieu Pineault, coordonnateur de la Division des communications et du service à la clientèle à la Ville de Baie-Comeau, précise que le processus est rigoureux et que deux étapes importantes seront entamées ce printemps.

« On va sur le site, vous avez un petit questionnaire à remplir, on vous pose quelques questions et ça va apparaître sur le site. Après la période de dépôts de projets, on va passer entre le 1er et le 30 mai à la période de vote, mais actuellement du premier au 30 avril on est vraiment en période de dépôt de projets et d’idées. »

Le coordonnateur aux communications de la Ville de Baie-Comeau, Mathieu Pineault Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Les projets soumis ont plus de chances d’être retenus s’ils s’inscrivent dans l’un de ces axes : Entrepreneuriat

Économie circulaire

Main-d'œuvre

Éducation jeunesse

Il ne suffit pas d’avoir beaucoup de votes pour qu’un projet communautaire se concrétise.

Il doit aussi être soumis lors du forum citoyen, passer par une étude de faisabilité et être étudié par le comité de développement durable. Le projet initial pourra être bonifié ou écarté à chacune de ces étapes.

En principe, quatre projets seront sélectionnés cette année.

Financement

Le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables est partenaire de la démarche et les projets sélectionnés pourront bénéficier d’un financement jusqu’à concurrence de 75 % du coût total.

Bon an mal an, c’est environ 400 000 $ que le Fonds investit dans l’ensemble des projets retenus.