Betty Wyatt habite à Wawota, à environ 200 km au sud-est de Regina. Depuis près de 20 ans, elle fabrique des chapeaux en molleton pour protéger les oreilles des veaux.

Cette histoire a commencé par une froide journée d'hiver, lorsque son fils est revenu de la grange, après avoir passé du temps à s'occuper de deux veaux jumeaux. « Il était extrêmement frustré, se rappelle Betty Wyatt. Il m’a dit : “Maman, je n’arrive pas à garder ces veaux au chaud. Quand j’en réchauffe un, l'autre se gèle les oreilles. Qu’est-ce qu’on peut faire?” »

C'est un problème auquel d’autres agriculteurs sont confrontés, et Betty Wyatt a remarqué que si les veaux ne se lèvent pas, ne bougent pas ou ne se réchauffent pas, leurs oreilles peuvent geler, s’abîmer, voire tomber. Cela peut ensuite réduire leur valeur sur le marché.

Betty Wyatt, de Wamota en Saskatchewan, montre l'une de ses tuques « Cozy Cap », fabriquée pour l'un de ses veaux. Elle commence à tricoter ces chapeaux en 1999. Photo : Gracieuseté Betty Wyatt

À l’époque, en 1999, elle a donc eu l'idée de fabriquer une tuque spécialement conçue en laine polaire extensible, qui gardait les oreilles des veaux au sec.

Après avoir cousu des tuques pour ses propres animaux, elle a commencé à le faire pour ses voisins. Puis, à la suggestion de son fils, elle présente ses chapeaux « Cozy Caps » à la foire agricole Agribition, et l’invention attire l’attention d’un magazine.

Par le bouche-à-oreille et la publicité, Betty Wyatt commence à envoyer des tuques partout au Canada et aux États-Unis, mais aussi à l'étranger comme en Écosse et en Lituanie. En 2015, année record, la Saskatchewanaise vend plus de 2000 de ses chapeaux tricotés chez elle.

