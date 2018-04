Près de 450 dessins et peintures réalisés par Gilles Carle sont exposés à la galerie Arsenal art contemporain depuis samedi.

Plus connu pour ses films que pour son talent à manier le pinceau, Gille Carle, mort en 2009, a pourtant aussi bien produit des portraits et des bandes dessinées que des dessins satiriques et érotiques.

« C'est l'oeuvre d'un peintre qui était peintre en dilettante, a déclaré Chloé Sainte-Marie à RDI matin. Il s'est donné toutes les libertés, il n'avait aucune restriction mentale. (....) Il s'amusait. »