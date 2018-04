Hamilton a amorcé la rencontre à égalité au classement des pointeurs avec Aaron Ekblad et Seth Jones.

Mikael Backlund a ajouté un but et une mention d'aide et Garnet Hathaway a également touché la cible pour les Flames (36-33-10), qui ont mis un terme à leur séquence de sept défaites. Michael Frolik a quant à lui obtenu deux aides.

Mike Smith a pour sa part stoppé 34 des 36 lancers dirigés vers lui, dans la victoire.

Anton Slepyshev et Mike Cammalleri ont répliqué chez les Oilers (34-39-6). Cam Talbot a été contraint de céder sa place devant le filet après avoir accordé trois buts en sept tirs. Al Montoya a par la suite repoussé 13 rondelles.