Dernièrement, de nombreux citoyens ont reçu des courriels, des appels téléphoniques, des lettres ou des messages textes de nature suspecte, affirmant provenir de l’ARC et exigeant des renseignements personnels.

Il s’agit d’une arnaque, puisque l’Agence du revenu du Canada ne procède jamais de cette façon pour demander les numéros de cartes de crédit, de comptes bancaires ou de passeports des contribuables.

Des arnaqueurs imaginatifs

Les fraudeurs utilisent des canaux de communication variés pour parvenir à leurs fins.

Sur son site web, l’Agence a répertorié des exemples de communications frauduleuses, afin de renseigner la population.

Ils peuvent procéder par message texte :

Ou par message vocal :