Le sentier avait été soigneusement préparé et nettoyé par les chevaliers de Colomb. Une pancarte affichait la direction à suivre dans le chemin d’une centaine de mètres menant à la source.

À destination, des flambeaux et des bougies permettaient d'y voir un peu plus clair dans l'obscurité de la nuit.

Un petit sentier mène à une source pour récolter de l'eau de Pâques à Neufchâtel. Photo : Radio-Canada

Peu après 5 h, Johanne Richard arrivait à destination. Depuis ses 18 ans, le rituel de l’eau de Pâques fait partie de sa vie. Aujourd’hui, sa fille l’accompagne.

« Je trouve que c'est un moment important avec ma fille. Je trouve ça le fun de faire ça avec elle », raconte-t-elle.

Johanne Richard récolte de l'eau de Pâques depuis qu'elle a 18 ans. Photo : Radio-Canada

Souriante, la femme explique que sa récolte profite à plusieurs personnes. Outre la petite bouteille d’eau de Pâques qu’elle conserve au frigo, elle en offre à sa propre mère, qui l’utilise pour se frictionner.

Mme Richard en offre aussi à d’autres aînés qui croient aux prétendues vertus de l’eau de Pâques, mais dont la condition physique les empêche de se rendre à la source.

Je fais ma distribution de Pâques le matin! Ce n'est pas des oeufs, mais c'est de l'eau que je distribue aux personnes qui sont incapables de venir, des personnes âgées. Johanne Richard

Un homme récolte de l'eau de Pâques à Québec. Photo : Radio-Canada/Marie Maude Pontbriand

Un grand-père était aussi là avec ses petits-enfants. Jacques Gagné croit toujours aussi fermement que l’eau de Pâques est miraculeuse.

« Pour moi, c'est une protection, explique-t-il. Ç'a ses bienfaits. Ça protège la maison, ça protège les membres de la famille. Je m'en sers aussi pour des petits bobos! »

Jacques Gagné est venu récolter de l'eau de Pâques avec ses petits-enfants. Photo : Radio-Canada

Le grand chevalier du conseil de Charles-Neuf, Jean Desroches, raconte que la source souterraine a été découverte par un de ses collègues, il y a une vingtaine d’années.

En ce dimanche de Pâques, elle était particulièrement généreuse. « On est chanceux, il y a deux petits gisements, donc il y en a en masse! », fait remarquer M. Desroches.

Des pots de verre étaient disponibles pour les gens qui avaient oublié les leurs.

L'organisation avait apporté des pots pour les gens qui voulaient récolter de l'eau de Pâques. Photo : Radio-Canada

Avec le travail que ce rituel commande, M. Desroches était heureux de voir autant de personnes fidèles à cette tradition qui relève plus de la croyance que de la science. « Vrai, pas vrai? On ne le sait pas, mais on vient tous pareil! »