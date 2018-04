La section locale syndicat a annoncé samedi que les négociations reprendraient demain lundi.

Les deux parties ont quitté la table des négociations jeudi.

Les 850 employés de soutien de l'Université Carleton étaient en grève depuis le 5 mars. Ils s'apprêtaient à entamer leur cinquième semaine de grève lundi.

Une vingtaine de professeurs du département de droit et des études juridiques ont écrit une lettre ouverte au président de l'Université Carleton plus tôt cette semaine. Ils disent que la grève compromet l'éducation de leurs étudiants et nuit à la réputation de l'université.