L’homme a subi des brûlures sur 35 % de son corps, mais son état s'améliore, selon les autorités.



Plusieurs résidents de l'immeuble ont dû être évacués. De plus, la Sûreté du Québec a demandé à des locataires des rues avoisinantes de quitter leur domicile.



L’incendie s'est propagé à un immeuble voisin en raison des vents forts. Selon Sylvain Daigneault, directeur du Service incendie de la Ville de Saint-Pie, les pompiers ont dû éteindre plusieurs débuts d'incendie dans les haies de cèdre des habitations voisines.



Mais les pompiers de Saint-Pie ont réussi à maîtriser la situation. Ils ont demandé l’aide des pompiers de plusieurs municipalités proches, dont Saint-Dominique et Saint-Hyacinthe.



Désiré Renard, qui possède un des immeubles touchés par les flammes, décrit le désarroi du propriétaire de l'autre édifice impliqué dans l'incendie : « Il a vu mon bâtiment brûler, et communiquer avec le sien. Il était vraiment démoralisé. »



La Croix-Rouge est sur place pour venir en aide aux sinistrés. Hydro-Québec est également sur les lieux.

La cause du sinistre est inconnue, mais une détonation aurait été entendue avant le début de l'incendie.

