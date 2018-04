Des catholiques des quatre coins du monde ont afflué vers la capitale italienne pour entendre la bénédiction urbi et orbi [à la ville de Rome et au monde entier] du souverain pontife.



« Notre foi est née le matin de Pâques : Jésus est en vie! », a publié le pape François sur son compte Twitter, plus tôt, pour lancer les festivités.



La grande messe de la Résurrection, le moment le plus important de la liturgie catholique, a débuté à 10 h, heure locale. Le pape est attendu pour proclamer sa bénédiction deux heures plus tard, depuis la loggia centrale de la basilique du Vatican.



Les fidèles ont dû affronter de longues files dimanche matin pour avoir accès à la place Saint-Pierre. Plusieurs filtres de sécurité ont été mis en place, dont des détecteurs de métaux et des contrôles de sacs.



Un large périmètre autour de la Cité du Vatican était aussi fermé à la circulation.



Les autorités italiennes estiment que Pâques est une période à haut risque pour la capitale italienne.