Une chronique de Cédric Lizotte

Tout le monde et son voisin est au courant que c’est à la France qu’on doit l’art gastronomique. Partout au monde, les termes utilisés sont Français, les techniques enseignées aussi, et l’idée de brigade de cuisine, inspirée du modèle militaire, a été inventée par Auguste Escoffier, chef qui a marqué la gastronomie comme nul autre avant lui - un peu comme M. Bocuse.

Le nombre de termes français utilisés dans les cuisines du monde entier est impressionnant. Quenelle, Bain-marie, petit four, sauté, déglacer (deglaze), canapé, béchamel, consommé, roux, fond, charcuterie, fondue, ganache, mayonnaise…

Mais malgré son héritage monumental, la popularité de la gastronomie française s’essouffle.

Les lauriers de la fine-pointe de l’art, depuis une vingtaine d’années, ont appartenu successivement aux chimistes (avec la gastronomie moléculaire), aux Californiens, aux Japonais et aux Scandinaves. En fait, dans la liste World’s 50 Best, il n’y a que six restaurants qui sont en sol hexagonal.

Aujourd’hui, le « meilleur restaurant au monde » (si le concept en lui-même est concevable) offre un amalgame de toutes ces modes : un plat incorporant des ingrédients du Japon, un autre utilisant les techniques des moléculaires, un troisième se basant sur la fraîcheur des ingrédients comme en Californie, ainsi de suite. Eleven Madison Park, à New York, emprunte d’un peu partout.

En fait, la mode contemporaine est au minimalisme. La présentation est aussi importante que le goût, et comme pour le mouvement artistique des années 70 du même nom, l’espace négatif prend beaucoup d’importance.

C’est drôle, ce retour à l’art minimaliste. N’étaient-ce pas les Français - Paul Bocuse à leur tête - qui avaient introduit ce concept avec la Nouvelle Cuisine au début des années 70?

L’exemple de Toronto

À Toronto, les restaurants français les plus en vue ne sont pas tenus par des Français.

Le restaurant du chef Pascal Geoffroy, Batifole, reste dans les classiques de brasserie et de bistrot dans le but de respecter la tradition. Mais M. Geoffroy me faisait remarquer quelque chose d’intéressant : les restaurants dits Français de Toronto utilisent les termes culinaires classiques Français avec une désinvolture - certains diraient une insouciance ou même un manque de respect - qui choque les puristes.

Le restaurant La Banane, sur Ossington, est un exemple probant de ce que j’avance. Celui-ci est tenu par Brandon Olsen. M. Geoffroy me confiait, en discutant avant l’entrevue, avoir apprécié le restaurant. Bons plats, bonne ambiance. Mais il me disait avoir remarqué qu’un item sur le menu - un beurre blanc - n’en était pas un, dans l’assiette. J’ai donc été jeter un coup d’oeil au menu.

Eurobass en croûte - yuzu beurre blanc, zucchini - $39

Or, un beurre blanc, selon Wikipedia, c’est « une émulsion de beurre demi-sel et une réduction à base de vin blanc, de vinaigre et d'échalotes grises ». Pas d’agrumes japonais, donc.

Autre exemple?Chabrol, autre resto français tenu par un Ontarien - Doug Penfold en l’occurence - a un plat qui comprend une « soubise de cresson » sur son menu.

Mais une soubise, c’est des oignons, du beurre, du lait et de la farine. Avec du cresson, c’est peut-être très bon, mais ce n’est pas une soubise.

Pourquoi la popularité de la gastronomie française est-elle en perte de vitesse? Paul Freedman, un professeur à la prestigieuse Université Yale, écrivait dans un article publié sur le site web Quartz que selon lui, « les gens n'aiment pas autant la cuisine française qu'auparavant parce que les restaurants français sont prétentieux ». Pas de cresson dans la soubise. Pas de yuzu dans le beurre blanc. On ne badine pas avec les classiques.

Encore une fois, c’est drôle : dans ma tête, il faut être franchement superficiel pour qualifier les gens qui aiment l’exactitude de « prétentieux ».