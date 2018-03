Organisé par la Ville de Trois-Rivières, l’événement se tenait cette année au Parc des Chenaux, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. La Fête des cocos avait lieu l'an dernier au parc Champlain, mais a été déplacée afin d’accueillir plus de familles.

C'est facilitant autant pour les plus jeunes que pour les plus grands. Les jeux gonflables sont plus gros. Donc c'est intéressant pour tous! Judith Sarrazin, technicienne en loisirs à la Ville de Trois-Rivières

Et pour éviter les débordements, un rallye, plutôt qu'une chasse aux cocos conventionnelle a été priorisée.

« Le but, c'est d'être égal pour tout le monde donc chaque enfant repart avec une poule en chocolat au lieu d'avoir des petits cocos, explique Mme Sarrazin. C'est plus facile aussi pour la gestion. La sécurité avant tout, ça c'est sûr et certain. »

Déjà, la Ville prévoit que l'événement, qui a coûté plus de 5000 $, sera de retour l'an prochain, mais le lieu reste à déterminer.

D'après le reportage d'Anne-Andrée Daneau