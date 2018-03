« Je tiens à vous remercier pour vos messages et vidéos d’anniversaire, qui m’ont tous profondément touchée », a-t-elle écrit dans un message en français et en anglais mis en ligne sur ses comptes Facebook et Twitter.

La veille, son équipe diffusait une vidéo retraçant en musique et en images le parcours de la célèbre chanteuse, en appelant ses admirateurs à lui faire part de leurs vœux.

Ils ont répondu en masse, la publication Facebook en question recueillant des dizaines de milliers de commentaires en moins de 48 heures.

Céline Dion a dû annuler tous ses spectacles jusqu’à la fin mai en raison d’un problème de santé, et dit avoir célébré son anniversaire « dans l’intimité, entourée de [sa] famille ».

De nombreux fans qui espéraient la rejoindre à Las Vegas pour la voir sur scène ce jour-là avaient été déçus.

« J’ai hâte de revenir au sommet de ma forme et de vous revoir tous », a écrit Céline Dion samedi.