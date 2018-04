Elaine MacNeil et son mari Terry désirent passer plus de temps avec leurs petits-enfants et sont prêts à vendre le Grand Narrows Hotel, un édifice historique du Cap-Breton dont ils sont les propriétaires depuis 1998.

Le couple tient un gîte touristique dans l’ancien hôtel depuis une vingtaine d’années. Les MacNeil ont mis l’édifice à vendre il y a deux ans et attendent toujours une offre pour la propriété. Ils demandent 780 000 $.

L’édifice a été construit en 1887. À l'époque où le chemin de fer Intercolonial prenait de l’expansion, le Grand Narrows était un hôtel très couru par les voyageurs.

Le célèbre inventeur Alexander Graham Bell, qui possédait un domaine à Baddeck en Nouvelle-Écosse, a fréquemment séjourné à l’hôtel Grand Narrows durant ses voyages.

Au nombre des anciens visiteurs, on compte aussi les présidents américains William Taft, Grover Cleveland et Franklin D. Roosevelt.