Propos recueillis par Mathieu Simard

Radio-Canada : Ça fait combien de temps que vous jouez au hockey?

Martin Paul : Au hockey, j'ai joué dans ma jeunesse. Il a fallu que j'arrête à un moment donné à cause de mes problèmes épileptiques et j'ai recommencé à l'université. Avec les Hiboux c'est depuis 2014.

R. C. : Qu'est-ce que vous aimez du hockey sonore?

M. P. : La communauté et le jeu. Le hockey c'est une passion pour moi alors juste de jouer au hockey... Gagne ou perd c'est secondaire pour moi. Même si c'est toujours le fun de gagner, mais c'est de jouer ensemble, d'avoir du fun. C'est ça qui est plaisant.

Mon but c'est d'avoir du fun et si on peut gagner tant mieux. Martin Paul, joueur de hockey sonore

R. C. : Qu'est-ce que le sport vous apporte dans votre vie au quotidien?

M. P. : Un surplus d'énergie, un regain du goût de vivre parce que j'ai été à un moment donné dans une période assez difficile. En étant invalide en plus, j'étais tout seul à la maison. Ma femme travaille, mes enfants à l'école alors c'était monotone. Et là de voir que je peux jouer au hockey et que je peux aussi aider les autres dans l'équipe. On communique via email, on essaie de se rencontrer alors c'est vraiment plaisant. Ça m'a donné un regain de vie.

Une centaine de joueuses et de joueurs participent au tournoi. Photo : Radio-Canada

R. C. : Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le sport?

M. P. : Il faut être alerte parce que je ne vois pas à gauche. Tu fais un mouvement brusque à gauche sans pouvoir regarder s'ils s'en viennent et paf! Il y a des commotions des fois et des fois t'as un bon mal de tête si tu fonces dans quelqu'un. Alors il faut être alerte. C'est ce qui est difficile. Et la rondelle! J'en ai reçu deux hier et ce matin il a fallu que je me gèle le pied parce que le patin ne rentrait pas. C'est vraiment difficile. Ça fait mal.

Je suis quand même assez rapide à l'attaque comme à la défense. J'ai un bon patin et un bon lancer. Martin Paul, joueur de hockey sonore

R. C. : Vous rencontrez tout le temps de nouveaux joueurs?

M. P. : Oui et il y en a des nouveaux cette année. Moi je voyage pas mal et il y a des camps d'entrainement tous les étés à Vancouver. Je vais là et je rencontre des gens de la communauté. C'est ça qui est plaisant. On se comprend entre nous autres. C'est bien beau le monde qui me connait et veut m'aider mais eux ne vivent pas notre problème de vision alors que notre groupe ici tout le monde se comprend, tout le monde s'entraide. C'est vraiment une communauté qu'on adore côtoyer.

J'attends toujours mes parties les lundis soirs parce que c'est vraiment plaisant d'aller jouer avec une gang de chums et c'est ma deuxième famille. Je ne pourrais pas me départir de cette équipe-là.

C'est vraiment un besoin que j'avais et puis comme je suis un passionné de hockey quand j'ai découvert ça j'étais bien heureux. Martin Paul, joueur de hockey sonore

R. C. : Qu'est-ce que ça vous fait de voir aussi les plus jeunes générations?

M. P. : C'est le fun ça. Je vois on en a deux qui viennent d'arriver cette année dans notre équipe à Montréal et ils sont passionnés et de les voir pousser en arrière de nous autres, c'est vraiment plaisant parce qu'on se demandait : "Est-ce qu'il va y avoir du monde qui va nous suivre?"

Récemment la Fondation des Canadiens [de Montréal] nous [les Hiboux de Montréal] a invités à aller faire un petit match dans le premier entracte au Centre Bell et puis c'est parti de ce match-là. On a été connu et il y a tout de suite deux trois personnes qui sont arrivées avec l'équipe. On ne remerciera jamais assez la Fondation des Canadiens de nous avoir permis de nous faire voir devant le public au Centre Bell il y a quelques semaines. On a été très bien reçu par eux.