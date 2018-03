Un texte de Laurie Dufresne, d’après les informations de Laurence Gallant

Pour l'activité, plus de 2500 oeufs avaient été dissimulés sur les terrains de soccer du centre sportif de Rimouski-Est. Un chocolat de Pâques de 300 grammes était aussi offert aux participants qui dénichaient cinq oeufs de couleurs différentes.

La coordonnatrice de la Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent, Stéphanie Paquette, se réjouit du succès de l'activité.

On avait mis en vente, pour la première année, 500 bracelets d’admission. Et nous sommes près d’atteindre le sold out. C’est un succès en soi ! Stéphanie Paquette, coordonnatrice de la Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent

Stéphanie Paquette est la coordonnatrice de la Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada

L’événement avait pour but de faire connaître les activités de la fondation. « La fondation n'est pas connue du grand public. C'est de favoriser l'intégration sociale, le maintien en domicile, l'amélioration de la qualité de vie. On répond à notre clientèle et on essaie tant bien que mal de les aider. » ajoute Stéphanie Paquette.

L'an dernier, la Fondation a remis 10 000 dollars en aide financière aux personnes déficientes intellectuelles ou touchées par le trouble du spectre de l'autisme au Bas-Saint-Laurent.