« C'est un gros succès qui a permis de faire la promotion du Nord dans le sud de l'Ontario », explique Shawn Mailloux, le propriétaire de la microbrasserie Stack.

L'objectif de cette alliance est selon lui atteint. Il estime que la sélection de six bières a permis de populariser les six microbrasseries à travers la province. En l'espace d'un mois et demi, 5000 caisses ont été vendues dans les points de vente de la LCBO.

Résident de Brampton, Young Lark Gin a découvert la microbrasserie lorsque sa femme a acheté une caisse de la Northern Ontario Brewers Alliance.

« J'ai mes préférences en matière de bière, mais une fois de temps en temps j'aime regarder ce qui se fait ailleurs et évidemment j'aime goûter celles des microbrasseries qui ont des goûts uniques », explique-t-il.

Problème de paiement

Si les clients semblent avoir été au rendez-vous, le système de partage des revenus de la vente de la LCBO, a quant à lui, fait défaut selon M. Mailloux.

« On a commencé à s’apercevoir que les brasseurs se faisaient payer différents montants de la part de la LCBO », explique le propriétaire de Stack qui regrette que le système informatique de la Régie ait mal fonctionné.

La LCBO n'a pas souhaité commenter ce sujet.

Mais malgré ces embûches, la collaboration des six microbrasseurs se poursuit ce printemps. Une nouvelle caisse de six bières différentes devrait être en vente dans quelques semaines, dans près de 300 LCBO de la province.

Shawn Mailloux espère cette fois en vendre jusqu'à 8000.