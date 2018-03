Un texte de François Robert

Une cinquantaine d’œufs ont été dissimulés par les patrouilleurs samedi matin.

Raymonde Isabelle est venue à la chasse aux cocos avec son petit fils.

« On a trouvé un coco dans la Molstar, c’était caché dans les côtés de pentes, raconte Raymonde Isabelle. J’ai juste vu un peu de jaune et là quand j’ai vu le petit jaune, on savait qu’il y en avait des jaunes, alors on est allé tout de suite. »

Une belle complicité entre ses deux chasseurs de cocos. Photo : Radio-Canada/François Robert

Sur le petit papier qui se retrouvait à l'intérieur de l’œuf, il était inscrit : « Bravo, tu as trouvé l’un des cocos de Pâques cachés dans la station. Rapporte-le à la billetterie pour avoir une surprise. »

C’est Danika Émond et ses collègues patrouilleurs qui s’occupent de cacher les œufs dans les pentes faciles pour que les enfants puissent facilement les trouver.

Le directeur logistique et responsable des activités spéciales à la station récréotouristique de Gallix, Julien Picherit, se réjouit de la qualité des conditions pour cette période de l’année.

Julien Picherit est directeur logistique et responsable des activités spéciales à la station récréotouristique de Gallix Photo : Radio-Canada/François Robert

« Les conditions sont excellentes, on a encore toutes nos pistes d’ouvertes, même la piste, la suicide, qu’on ne pensait pas pouvoir ouvrir cette fin de semaine à cause des motoneiges du Hill Climb de la semaine passée est toujours praticable. Des excellentes conditions, les skieurs sont vraiment très, très contents. »

Fin de saison

« On avait prévu une fin de saison le 15 avril et le plan est maintenu, indique Julien Picherit. On va être capable d’ouvrir jusqu’à la fin vraiment pour plaire à tous nos membres et les faire profiter du ski de printemps encore pendant deux grosses fins de semaine. »

Les conditions sont excellentes en cette fin de saison. Photo : Radio-Canada/François Robert

Nouveau chalet

« On est rendu à 400 000 $, nous avons eu quelques bonnes nouvelles encore dernièrement, mais la campagne de financement pour le nouveau chalet se poursuit », précise Julien Picherit.

Le chalet de la Station récréotouristique de Gallix Photo : Radio-Canada

L’équipe de la station espère toujours pouvoir amasser suffisamment d’argent pour munir la station d’un nouveau chalet pour le début de la prochaine saison.