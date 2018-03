Ces jardins, dont l’ouverture est prévue en 2020, remplaceront la serre du parc Assiniboine, qui ferme définitivement ses portes le 2 avril.

Molly McCracken, organisatrice de la manifestation, dit avoir entendu que des frais de 10 à 20 $ pourraient être exigés aux visiteurs des Jardins de la diversité, alors que la serre était gratuite pour tous. Elle craint que cela crée une barrière.

« C’est un parc public, créé avec l’argent public, sur des terres publiques », souligne Mme McCracken. Elle estime qu’il est important de lancer la discussion maintenant, pendant que ces nouveaux frais sont encore en train d’être évalués.

Josh Brandon participait également à cette manifestation. « Je m’inquiète que les nouveaux jardins ne seront pas accessibles à tous les Winnipégois, dit-il. Ceux à faibles revenus seront exclus si on a un frais de 20 $, c’est assez cher pour les familles à faible revenu. Et ces jardins-ci sont très importants pour tous les Winnipégois. Spécialement les hivers, quand il fait froid c’est un sanctuaire, un endroit où on a accès aux espaces verts. »

Le hall intérieur du projet de Jardins de la diversité canadienne au parc Assiniboine Photo : Assiniboine Park Conservancy

Laura Cabak, spécialiste des communications et du marketing pour l’organisme de conservation du parc Assiniboine (Assiniboine Park Conservancy), affirme que les responsables du parc sont « sensibles à ces préoccupations ».

Elle explique que les parties extérieures des Jardins de la diversité canadienne devraient rester gratuites, tandis que les espaces intérieurs seront payants, mais elle souligne qu'aucune décision n'a été prise et qu'il y a encore de la recherche à faire.

Laura Cabak indique que l'association Assiniboine Park Conservacy reçoit une subvention de fonctionnement de la ville de Winnipeg qui couvre 40 % de ses coûts d’exploitation, et les 60 % restants doivent alors venir d’autres sources de revenus, dit-elle - dons, commandites, frais d’admission, etc.

Adieux à la serre

Les Manitobains n’ont plus que quelques jours pour visiter, une dernière fois, la serre du parc Assiniboine. Le pavillon dédiée aux plantes tropicales fermera ses portes lundi.

Les Manitobains viennent admirer une dernière fois la serre du parc Assiniboine, avant qu'elle ne ferme définitivement ses portes le 2 avril. Photo : Radio-Canada

« Nous savons que cette serre est un morceau important de l’histoire de Winnipeg, déclare Laura Cabak, et il y a beaucoup de souvenirs qui se sont créés ici dans cet édifice. C’est un triste moment, et c’est difficile de dire au revoir mais nous bâtissons quelque chose d’encore plus grand, et nous avons vraiment hâte. »

Avec des informations de Laura Glowacki