Le zoo ouvre ses portes en fin de semaine. Les tigres, les cougars et les jaguars sont prêts pour l'arrivée des premiers visiteurs. Certains ont fait plusieurs heures de route pour observer ces grands félins.

« Vous pourrez voir les gros chats, les gros félins comme les cougars, jaguars et tigres, la même chose avec les ours et la maison de l'écodôme avec les reptiles. Ça, c'est la plupart des animaux que vous aurez la chance de venir voir à cette heure », indique Bernard Gallant, coordonnateur du zoo.

Un tigre au zoo de Moncton Photo : Radio-Canada

Mais les responsables du zoo se préparent aussi à accueillir un nouvel animal, le capybara, qui est peu connu du public.

« Capybara, c'est comme un gros rongeur, comme un gros rat sans queue. La grosseur, ça peut être alentour de 60 kilos quand ils sont vraiment gros », précise M. Gallant.

Le capybara arrivera d'ici quelques semaines tout droit du Biodôme de Montréal qui doit reloger ses animaux durant des travaux de rénovation. Les gardiens du zoo de Moncton auront pour mission de s'assurer de sa bonne intégration au Nouveau-Brunswick.

« On le regarde pour s'assurer qu'il s'accommode bien dans le nouvel endroit parce que lui, peut-être qu'il est nouveau pour nous autres, mais nous autres aussi on est nouveau pour lui », explique Bernard Gallant.

Un jaguar dans le zoo de Moncton Photo : Radio-Canada

Ceux qui devront le plus s'habituer à sa présence seront ses colocataires.

« Il va vivre avec les nandous. Ce sont tous des animaux de l'Amérique du Sud et ils vivent normalement en état sauvage. Ils ne s'attaquent pas ou quelque chose comme ça. Ils vivent en paix », affirme M. Gallant.

D’après un reportage d’Anaïs Brasier