Un texte de Marika Laczko

Les récipiendaires seront reconnus dans différentes catégories, notamment le leadership, l'entrepreneuriat, les sports et la mode.

Les mises en nomination ont d'abord été effectuées sur Facebook, puis le comité organisateur a regardé la liste pour s'assurer que les pays d'origine soient représentés de manière égale.

L'évènement sera aussi une collecte de fonds pour l'organisme à but non lucratif Hands of Hope qui fournit des meubles et d'autres articles pour la maison aux personnes à faibles revenus.

Un des organisateurs de l'évènement, Fabian Gbem, espère que l'évènement inspirera d'autres jeunes à s'impliquer dans leurs communautés.

Notre but c'est de laisser savoir aux gens qu'ils ont été reconnus, et qu'ils inspirent beaucoup d'autres personnes. Nous voulons aussi inspirer des gens [...], leur donner la motivation de commencer quelque chose, d'être différents, de se démarquer. Fabian Gbem, organisateur

À l'avenir, les organisateurs espèrent récompenser davantage de personnes, et même des gens qui ne font pas partie de la communauté africaine du Manitoba.

Les prix de la communauté africaine de Winnipeg sont présentés le samedi 31 mars à 19 h au CanadInns Fort Garry à Winnipeg.