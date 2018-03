Le Service de police de Regina a effectué mercredi soir une série de perquisitions dans six comptoirs de vente de la ville qui, selon les autorités, fourniraient de la marijuana illégalement.

Le lendemain, le chef de la police Evan Bray a déclaré que plusieurs personnes avaient été placées en garde à vue, mais qu'aucune accusation n'avait été portée.

Le chef Bray avait alors indiqué que des accusations pourraient être déposées contre les propriétaires et les exploitants, mais avait précisé : « nous ne porterons pas d’accusations contre les clients, cela n'a jamais été notre objectif, ce ne sera pas notre objectif. Nous n'envisageons pas non plus d’accuser toute personne qui travaille en tant qu'employé. »

Patrick Warnecke, de Best Buds Society, estime maintenant que le chef de la police n’a pas tenu parole. La police a par la suite confirmé que trois employés feraient face à des accusations pour trafic, et que d’autres accusations devraient être portées.

CBC/Radio-Canada a contacté le service de police de Regina, mais le service n'était pas en mesure de répondre vendredi, en raison du congé pascal.