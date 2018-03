Un texte de Laurie Dufresne, d’après les informations de René Lévesque

La foule bruyante et animée a particulièrement apprécié les deux dernières périodes que l'Océanic a dominées, alors que 2 buts ont été marqués dans le premier vingt, et 3 autres dans le dernier tiers.

On ne tombera pas dans les clichés, mais quand la série est égale, et que tu prends les devants dans un match impair, c’est extrêmement important. On a une avance de 3-2 dans cette série-là, mais ça se joue à l’arraché, vous le voyez. Serge Beausoleil, entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski

Alexis Lafrenière a été le premier à marquer, un filet en avantage numérique. Il s’agissait de son 4e but de la série en plus de récolter une passe.

Quelques minutes plus tard, Carson MacKinnon a porté le pointage à 2 à 0 lors d'une attaque à deux contre un.

Les vétérans de 20 ans, Mathieu Nadeau et Samuel Dove-McFalls, ont eux aussi récolté un but et une aide.

Denis Mikhnin a complété la marque pour l’Océanic avec moins de 2 minutes à faire au match.

L'entraîneur-chef, Serge Beausoleil, a perdu les services de l'attaquant Parker Bowman en début de match. L'Océanic est déjà privé de deux défenseurs importants ; le Matanais Wilson Forest et la recrue Christopher Innis.

Match difficile pour les visiteurs

Les Wildcats ont semblé baisser les bras lorsque le pointage est devenu 3 à 1 pour l'équipe rimouskoise. Les visiteurs sont alors devenus indisciplinés et frustrés, émotions qui se sont transformés en punitions pour plusieurs joueurs.

Nicholas Welsh et Brady Pataky ont donné la réplique pour les Wildcats.

Prochain rendez-vous

Le 6e match de la série sera présenté dimanche après midi, 15h, heure de l'est, à Moncton. Les Wildcats font face à l'élimination.

Un gain de Moncton provoquerait la tenue d'une 7e rencontre, mardi, à Rimouski.